Про які дії України на Азові мовчить Росія

Сьогодні Україна має можливість підтримати свої кораблі в Азовському морі засобами вогневого ураження з берега та з неба. Зокрема, нині розроблено українські корабельні ракети, пускові установки, які розміщуються на березі. Завдяки таким заходам російські кораблі ближче певної лінії не підходять.

Як зауважив колишній командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, у сучасних умовах дії України на Азовському морі мають бути підкріпленими потужними засобами вогневого ураження з берега та з неба, має бути база для таких дій. За його словами, в ООС така база вже є, і вона діє. Навіть був випадок, коли кораблі ВМС підходили на півтори милі до російського порту, передає ТСН.

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"Росіяни мовчали про такий випадок, бо не очікували та пізно відреагували. Затримка у реагуванні склала дві години, це кораблі ВМСУ, малі броньовані катери, які діють у складі Об'єднаних Сил. Це було в жовтні 2018 року поблизу Єйська. А ми створили такі умови, що російські кораблі ближче певної лінії не підходять", – переконує військовий.

Також він додає, що російська ФСБ на початку запровадження Операції Обєднаних сил (травень 2018 року – 24 канал) намагалася оглядати українські кораблі, але Україна їм цього не дала.

"Викликалися кораблі Прикордонної служби, вживалися інші військові заходи, і ворожі кораблі відходили від наших суден. Було два випадки, коли вони намагалися доглянути українські судна, але після того спроби припинилися. Від початку ООС не було жодного догляду українського судна. Жоден ФСБівець на борт українського корабля не зайшов", – каже Наєв.

Крім того, колишній командувач Об’єднаних сил зазначив, якщо є потужна підтримка з берега, то необхідність перебування військових моряків у Маріуполі, Бердянську існує.

Нам відомо, що нині розроблено українські корабельні ракети, пускові установки, які розміщуються на березі. Так само, як діє РФ – їхні кораблі прикривають як з берега, так і з повітря, з тимчасово окупованих ними українських земель. Ми бачили це під час дій у Керченській протоці – всі дії на морі підтримувались з повітря та землі,

– підсумував він.

Раніше радник обраного президента Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин зазначав, що Росія сьогодні використовує окупований Крим як базу, але навряд чи звідти можна здійснити прорив.

"Крим завжди більше розглядався як база. Зараз Кремль використовує Крим як інфраструктуру, де накопичує величезні запаси, і я не думаю, що звідти можна здійснити прорив. Сьогодні вже неможливо за ніч перекинути угрупування військ", – вважає він.

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Як пояснював Апаршин, є система попередження та відслідковування, тому українська сторона знає про те, що Росія робить на окупованому півострові.

Однак потрібно усвідомлювати, що в Азовському морі ми сьогодні не є спроможними протистояти Росії. І тут би я не хотів, щоб наші експерти вимагали від нового президента невідкладно відновити Військово-морські сили. Наприклад, почали там будувати дві нові бази, для чого ви це робите? Невже вони думають, що можна зупинити агресію Росії, побудувавши на березі моря ці бази? Це як зі "стіною" на кордоні з Росією – це нічим не допоможе,

– наголошував радник Зеленського з питань безпеки та оборони.

Як Росія напала на Україну в Азовському морі? 25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Російські прикордонники також захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі військових триватиме у Росії до 25 травня.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію щодо Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.