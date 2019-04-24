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      Росія штучно створює черги поблизу Керченської протоки і провокує українських прикордонників

      179 Читать новость на русском
      Керченська протока
      Керченська протока / фото з відкритих джерел

      Російські кораблі демонстративно наближаються до українських берегів Азовського моря. Окрім того, росіяни створюють штучні черги поблизу Керченської протоки.

      Ситуацію в районі Азовського моря погіршує те, що водойма вважається внутрішньою між двома державами. Про це розповів голова Держприкордонслужби Петро Цигикал.

      Читайте також: Як охоронятимуть Азовське море від нової хвилі агресії Росії

      Триває постійний огляд суден у районі Керченської протоки, які заходять в порти України з економічними цілями. Практично немає таких, які б не оглядалися – особливо, які йдуть в Україну. Створюють штучну чергу заходу, і наші судна оглядають набагато довше і пропускають останніми,
      – розповів він.

      Окрім того, морська охорона РФ демонстративно підходить близько до українських берегів Азовського моря.

      "Це море вважається внутрішнім між двома державами. Тому важко визначити чіткі межі територіальних вод та прилеглих до них", – додав Цигикал.

      Він також звернув увагу на те, що особливо важливим для України залишається питання удосконалення морського законодавства.

      Чим небезпечні маневри росіян в Азовському морі? Зокрема тим, що при спробі пройти через Керченську протоку Росія незаконно захопила у полон українські військові судна з екіпажами. Так, 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Конфлікт в Азовському морі Держприкордонслужба
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