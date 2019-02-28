Як охоронятимуть Азовське море від нової хвилі агресії Росії

Через агресивні настрої Росії Україна продовжує посилювати нагляд за Азовським морем. На узбережжі вже цього року планують встановити сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження.

Наразі на узбережжі Азовського моря вже встановили 5 нових прикордонних веж та модулів для несення служби, повідомив помічник Голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян під час брифінгу.

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Саме на цих об’єктах встановлять сучасні радіолокаційні комплекси та системи відео спостереження.

Через нову хвилю агресії Росії в Азовському та Чорному морях Держприкордонслужба України була змушена перебудувати систему охорони та оборони морських рубежів. Окрім того, прикордонники посилили морську складову своєї діяльності.

Так, усі морські підрозділи — від Дунаю до Азова, тепер виведені під одне командування в рамках спільного задуму зі штабом ООС та ВМС ЗСУ України.

Слободян також додав, що збільшують кількість відділів спеціальних дій на воді. Їх комплектують, навчають персонал та реорганізують інші підрозділи.

Зокрема, минулого тижня на урядовому рівні підтримали та реалізували ініціативу Адміністрації Держприкордонслужби щодо створення ще одного загону морської охорони в місті Ізмаїл.

Помічник голови ДПСУ також додав, що вже цього року кораблі Держприкордонслужби здійснили понад 30 виходів в море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ та понад 60 тактичних завдань.

Свою приутність у Чорному морі посилює і НАТО – група кораблів увійде в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні та підтримкою України від союзників.



Окрім того, у 2019 році майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу військовим та повітряним силам України.



Так, американський есмінець "Дональд Кук" 27 лютого покинув порт Одеси і став третім судном,яке провело операцію у Чорному морі в 2019 році. Його візит в Одесу був четвертим заходом суден США в цей порт з січня 2018 року.

Як Росія проявляє агресію у Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.