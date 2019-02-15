У Чорне море прямує військовий корабель НАТО

Сьогодні о 07:45 до протоки Босфор курсом на Стамбул увійшов флагман 2-ї постійної протимінної групи НАТО – німецький корабель комплексного постачання FGS Werra (А 514) типу "Ельба". Він прямує у Чорне море.

Корабель пришвартувався в Стамбулі біля військового причалу вранці 15 січня, повідомляє моніторингова група "Майдану закордонних справ", Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та редакції BlackSeaNews.

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Німеччина очолила 2-гу постійну протимінну групу НАТО в січні 2019 на ротаційній основі. Командиром є Мартін Шварц з німецького флоту. Корабель йде в Чорне море майже без зупинок. Так, 2 лютого він вийшов з німецької військово-морської бази в Вільгельмсхафені і зробив тільки одну зупинку 11-12 лютого в порті Греції.

Судна типу "Ельба" (проект 404) – були розроблені в 1985- х роках німецькими суднобудівними компаніями. Загалом побудовано 6 плавбаз типу "Ельба", які призначені для мобільного забезпечення в морі ракетних та торпедних катерів і тральщиків.

Основні завдання корабля – ремонт, відновлення та діагностика техніки і озброєння, забезпечення кораблів паливно-мастильними матеріалами, продовольством, боєприпасами та іншим спорядженням.

Судно здатне перевозити 450 тонн дизельного палива, 11 тонн машинного масла, 27 тонн продовольства, 150 тонн прісної води, 130 тонн боєприпасів та іншого спорядження. На палубі може розміщуватися вертоліт NH90 або Sea King .Обладнання плавбази дозволяє заправляти при стоянці на якорі одночасно до п’яти ракетних катерів або тральщиків.

Чим особливі плавбази типу "Ельба"? Судна можуть використовувати змінні контейнерні модулі, склад яких залежить від характеру бойової діяльності забезпечуваних кораблів. Для всієї серії плавбаз цього проекту розроблено комплект з 51 контейнера, де є обладнання для механічних та радіотехнічних ремонтних майстерень, приміщень похідного штабу з’єднань кораблів, сховищ документацій, запасних частин, трального озброєння і водолазного спорядження. На палубі кожного судна в два яруси може бути розташовано до 24 контейнерів з обладнанням.

Коли і для чого кораблі НАТО увійдуть в Чорне море? Група кораблів НАТО через кілька днів увійде в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні та підтримкою України від союзників. У 2019 році майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу військовим та повітряним силам України.