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      В Черное море направляется военный корабль НАТО

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      К Черному морю приближается военный корабль НАТО
      К Черному морю приближается военный корабль НАТО / Фото из открытых источников

      Сегодня в 07:45 в пролив Босфор курсом на Стамбул вошел флагман 2-й постоянной противоминной группы НАТО – немецкий корабль комплексного снабжения FGS Werra (А 514) типа "Эльба". Он направляется в Черное море.

      Корабль пришвартовался в Стамбуле у военного причала утром 15 января, сообщает мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", Института Черноморских стратегических исследований и редакции BlackSeaNews.

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      Германия возглавила 2-ю постоянную противоминную группу НАТО в январе 2019 года на ротационной основе. Командиром является Мартин Шварц из немецкого флота. Корабль идет в Черное море почти без остановок. Так, 2 февраля он вышел из немецкой военно-морской базы в Вильгельмсхафене и сделал только одну остановку 11-12 февраля в порту Греции.

      Суда типа "Эльба" (проект 404) – были разработаны в 1985-х годах немецкими судостроительными компаниями. Всего построено 6 плавбаз типа "Эльба", которые предназначены для мобильного обеспечения в море ракетных и торпедных катеров и тральщиков.

      Основные задачи корабля – ремонт, восстановление и диагностика техники и вооружения, обеспечение кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и другим снаряжением.

      Судно способно перевозить 450 тонн дизельного топлива, 11 тонн машинного масла, 27 тонн продовольствия, 150 тонн пресной воды, 130 тонн боеприпасов и другого снаряжения. На палубе может размещаться вертолет NH90 или Sea King. Оборудование плавбазы позволяет заправлять при стоянке на якоре одновременно до пяти ракетных катеров или тральщиков.

      Чем особены плавбазы типа "Эльба"? Судна могут использовать переменные контейнерные модули, состав которых зависит от характера боевой деятельности обеспечиваемых кораблей. Для всей серии плавбаз этого проекта разработан комплект из 51 контейнера, где имеется оборудование для механических и радиотехнических ремонтных мастерских, помещений походного штаба соединений кораблей, хранилищ документаций, запасных частей, трального вооружения и водолазного снаряжения. На палубе каждого судна в два яруса может быть расположено до 24 контейнеров с оборудованием.

       

      Когда и для чего корабли НАТО войдут в Черное море?Группа кораблей НАТО через несколько дней войдет в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составной наращивания присутствия сил НАТО в регионе и поддержкой Украины от союзников. В 2019 году почти ежемесячно постоянные группировки кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Также особое внимание партнеров будет направлено на помощь военным и воздушным силам Украины.

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      Теги: Новости Украины Чорное море НАТО Водный транспорт Новости политики
      Источник: 24 Канал
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