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      Загроза для незалежності України, – НАТО про плани Росії на Азовське та Чорне море

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      Мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів загрожує незалежності України, – НАТО
      Мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів загрожує незалежності України, – НАТО / Фото з відкритих джерел

      Намагання Кремля мілітаризувати Крим, а також аналогічні плани на Чорне та Азовське море не лише підривають стабільність у всьому регіоні, але й загрожують незалежності України.

      Голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков вважає великим кроком до цього будівництво Кримського мосту, пише УНН.

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      Під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору" він заявив, що це порушує суверенітет та територіальну цілісність України. Окрім того, незаконний міст обмежує навігаційні права України в її територіальних водах".

      НАТО також вважає, що мілітаризація Криму, Чорного і Азовського морів створює додаткові загрози незалежності України і підриває стабільність у всьому регіоні,
      – зазначив Вінніков.

      Окрім того, за його словами, НАТО закликало Росію негайно звільнити українських моряків і судна, які вона захопила в листопаді в результаті невиправданого застосування військової сили проти України.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

      "Союзники також неодноразово наполегливо закликали Росію поважати права і свободи всього місцевого населення, а також дозволити змістовний міжнародний моніторинг ситуації з правами людини в Криму", – додав Вінніков.

      Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової висоти взагалі може перекрити протоку.

      що відбувається в окупованому росією криму

       

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      Теги: Новини політики Чорне море НАТО Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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