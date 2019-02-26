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      Росія не залишиться непокараною, – Волкер про агресію в Чорному морі

      2180 Читать новость на русском
      Курт Волкер
      Курт Волкер / www.bbc.com

      Напад Росії на кораблі ВМС України є незаконним актом. РФ немає одностороннього права контролювати Керченську протоку, заявив Курт Волкер. Також треба забезпечити можливість українським кораблям безперешкодно проходити через Керченську протоку.

      Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що РФ має звільнити українських моряків, які були захоплені у Керченській протоці в листопаді 2018 року, стверджує "Голос Америки".

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      Окрім цього, має бути забезпечено мирне проходження українських кораблів через Керченську протоку. Росія повинна негайно звільнити українських моряків, які були захоплені у ході атаки РФ на загін кораблів України.

      Напад Росії на військові українські кораблі – це незаконний акт. Ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків. Через певну комунікацію треба забезпечити, щоб у мирний спосіб кораблі могли проходити через Керченську протоку і прямувати до портів в Азовському морі,
      – пояснив Волкер.

      Росія продовжила термін арешту українських моряків до квітня. Їх не планують відпускати принаймні до закінчення президентських виборів в Україні. Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер вважає, що незаконно захоплених моряків використовуватимуть як знаряддя тиску.

      Волкер
      Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер

      Волкер пообіцяв, що Росія не залишиться непокараною за агресію в Чорному морі. За його словами, на Заході обговорюють можливість нових санкцій.

      І Сполучені Штати, і Європа розмірковують, які додаткові заходи ми маємо застосувати, якщо Росія не відпустить полонених моряків і далі домагатиметься контролю над Керченською протокою,
      – сказав спецпредставник США по Україні під час прес-брифінгу телефоном із Брюсселя.

      Поки що жодних рішень немає, але ці рішення США і ЄС можуть ухвалити вже в лютому, напередодні річниці анексії Росією Криму. Волкер вважає, що необхідно демонструвати, що усі об’єднані в протистоянні Росії й не планують з цим миритися. 

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Новини США Курт Волкер
      Джерело: 24 Канал
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