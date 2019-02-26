Россия не останется безнаказанной, – Волкер об агрессии в Черном море

Нападение России на корабле ВМС Украины является незаконным актом. У РФ нет одностороннего права контролировать Керченский пролив, заявил Курт Волкер. Также необходимо обеспечить возможность украинским кораблям беспрепятственно проходить через Керченский пролив.

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что РФ должна освободить украинских моряков, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года, утверждает "Голос Америки".

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Кроме этого, должно быть обеспечено мирное прохождение украинских кораблей через Керченский пролив. Россия должна немедленно освободить украинских моряков, которые были захвачены в ходе атаки РФ на отряд кораблей Украины.

Нападение России на военные украинские корабли – это незаконный акт. Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков. С помощью определенной коммуникации надо обеспечить мирный проход кораблей через Керченский пролив и взможность следовать в порты в Азовском море,

– объяснил Волкер.

Россия продлила срок ареста украинских моряков до апреля. Их не планируют отпускать по крайней мере до окончания президентских выборов в Украине. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что незаконно захваченных моряков будут использовать как орудие давления.

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер

Волкер пообещал, что Россия не останется безнаказанной за агрессию в Черном море. По его словам, на Западе обсуждают возможность новых санкций.

И Соединенные Штаты, и Европа думают, какие еще дополнительные меры мы применить, если Россия не отпустит пленных моряков и дальше будет добиваться контроля над Керченским проливом,

– сказал спецпредставитель США по Украине во время пресс-брифинга по телефону из Брюсселя.

Пока никаких решений нет, но эти решения США и ЕС могут принять уже в феврале, накануне годовщины аннексии Россией Крыма. Волкер считает, что необходимо демонстрировать, что все объединены в противостоянии России и не планируют с этим мириться.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. В следствии этого украинская экономика несет большие убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.