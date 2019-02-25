Росія випустила у Чорне море постріляти новий корабель

У Росії не припиняють тестувати свої сили в окупованому Криму. Новий патрульний корабель Чорноморського флоту Росії "Василь Биков" провів артилерійські стрільби в акваторії Чорного моря.

Корабель цілився у надводні та повітряні цілі, пише відділ інформаційного забезпечення російського флоту.

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"Під час практичних занять, екіпаж корабля успішно вразив всі надводні та повітряні цілі, а також провів корабельне навчання з радіоелектронної боротьби, встановивши пасивні радіолокаційні перешкоди ближнього рубежу", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, екіпаж корабля готував майданчик до посадки гелікоптера, а пожежні розрахунки відпрацювали порядок дій у разі виникнення позаштатних ситуацій.



Корабель "Василь Биков"

Зазначимо, ракетний есмінець Військово-Морських Сил США USS Donald Cook вранці 25 лютого увійшов в Одеський морський торговий порт. Корабель пробуде в Одесі три дні – до 27 лютого включно.

Окрім того, на початку липня 2019 року в Чорному морі розпочнуться українсько-американські навчання Sea Breeze-2019. У них задіють дев’ять кораблів і катерів морської охорони, два літаки й гелікоптери.