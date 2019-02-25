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      Россия выпустила в Черное море пострелять новый корабль

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      Новый корабль Черноморского флота России Василий Быков провел стрельбы в море
      Новый корабль Черноморского флота России Василий Быков провел стрельбы в море / Фото из открытых источников

      В России не прекращают тестировать свои силы в оккупированном Крыму. Новый патрульный корабль Черноморского флота России "Василий Быков" провел артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря.

      Корабль целился в надводные и воздушные цели, пишет отдел информационного обеспечения российского флота.

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      "Во время практических занятий, экипаж корабля успешно поразил все надводные и воздушные цели, а также провел корабельное обучение радиоэлектронной борьбы, установив пассивные радиолокационные помехи ближнего рубежа", – говорится в сообщении.

      Кроме того, экипаж корабля готовил площадку к посадке вертолета, а пожарные расчеты отработали порядок действий в случае возникновения внештатных ситуаций.


      Корабль "Василий Быков"

      Отметим, ракетный эсминец Военно-Морских Сил США USS Donald Cook утром 25 февраля вошел в Одесский морской торговый порт. Корабль пробудет в Одессе три дня – до 27 февраля включительно.

      Кроме того, в начале июля 2019 года в Черном море начнутся украинско-американские учения Sea Breeze-2019. В них задействуют девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолеты.

      ЧТО ПРОИСХОДИТ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ
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      Самые курьезные моменты церемонии Оскар-2019: забавные кадры
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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости политики Новости Крыма Чорное море Водный транспорт
      Источник: 24 канал
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