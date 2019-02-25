Россия выпустила в Черное море пострелять новый корабль

В России не прекращают тестировать свои силы в оккупированном Крыму. Новый патрульный корабль Черноморского флота России "Василий Быков" провел артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря.

Корабль целился в надводные и воздушные цели, пишет отдел информационного обеспечения российского флота.

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"Во время практических занятий, экипаж корабля успешно поразил все надводные и воздушные цели, а также провел корабельное обучение радиоэлектронной борьбы, установив пассивные радиолокационные помехи ближнего рубежа", – говорится в сообщении.

Кроме того, экипаж корабля готовил площадку к посадке вертолета, а пожарные расчеты отработали порядок действий в случае возникновения внештатных ситуаций.



Корабль "Василий Быков"

Отметим, ракетный эсминец Военно-Морских Сил США USS Donald Cook утром 25 февраля вошел в Одесский морской торговый порт. Корабль пробудет в Одессе три дня – до 27 февраля включительно.

Кроме того, в начале июля 2019 года в Черном море начнутся украинско-американские учения Sea Breeze-2019. В них задействуют девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолеты.