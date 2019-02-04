Российские морпехи проводят боевые учения в оккупированном Крыму
Морские пехотинцы Черноморского флота России провели боевые учения стрельбы из стрелкового оружия и бронетехники на полигонах "Перевальное", "Ангарский" и "Казачий" в аннексированном Крыму.
К обучению привлекли около тысячи военнослужащих и 50 единиц боевой техники, сообщает пресс-служба российского флота.
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Кроме боевых стрельб по мишеням из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов, наводчики бронетранспортеров отрабатывают разведку целей, корректировку огня из пушки и пулемета, а водители-механики – приемы вождения и преодоления различных препятствий по пересеченной местности.
Морпехи РФ проведи учения в оккупированном Крыму
Также в ходе маршей военнослужащие обучаются действиям по обороне колонны техники от ударов авиации и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп.
Отметим, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в аннексированном Крыму называют незаконными.
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