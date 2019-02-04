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      Российские морпехи проводят боевые учения в оккупированном Крыму

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      Российские морпехи проводят боевые учения в оккупированном Крыму
      Российские морпехи проводят боевые учения в оккупированном Крыму / Радио Свобода

      Морские пехотинцы Черноморского флота России провели боевые учения стрельбы из стрелкового оружия и бронетехники на полигонах "Перевальное", "Ангарский" и "Казачий" в аннексированном Крыму.

      К обучению привлекли около тысячи военнослужащих и 50 единиц боевой техники, сообщает  пресс-служба российского флота.

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      Кроме боевых стрельб по мишеням из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов, наводчики бронетранспортеров отрабатывают разведку целей, корректировку огня из пушки и пулемета, а водители-механики – приемы вождения и преодоления различных препятствий по пересеченной местности.

      Морпіхи РФ проведи навчання в окупованому Криму

      Морпехи РФ проведи учения в оккупированном Крыму

      Также в ходе маршей военнослужащие обучаются действиям по обороне колонны техники от ударов авиации и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп.

      Отметим, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в аннексированном Крыму называют незаконными.

      ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       
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      Теги: Новости России Аннексия Крыма Оружие Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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