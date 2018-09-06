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У берегов Крыма флот РФ показал, как будет уничтожать вражеские самолеты и корабли

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ВМФ РФ провел показательные военные учения у берегов Крыма
ВМФ РФ провел показательные военные учения у берегов Крыма / Фото из открытых источников

Флот Российской Федерации провел военные учения у берегов оккупированного Крыма. Во время тренировок россияне отработали "уничтожение кораблей и самолетов условного противника".

Об этом со ссылкой на пресс-службу российского флота информируют "Крим.Реалии".

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Во время учений два самолета Су-30м2, осуществив взлет с одного из аэродромов Крыма, отработали заход на боевой курс для применения авиационных средств поражения по малому противолодочному кораблю (МПК) "Суздалец",
– сообщили в российском флоте.

Кроме этого, после определения воздушных объектов, как "противника", экипаж корабля "Суздалец" применил зенитный ракетный комплекс "Оса-МА" и нанес условный огневой удар по истребителях до их захода на боевой курс.

Отмечается, что после оккупации Крыма, РФ регулярно проводит военные учения на полуострове.

Теги: Новости политики Аннексия Крыма Украина – Россия Новости России Новости Крыма Военные учения у Крыма авиация
Источник: 24 Канал
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