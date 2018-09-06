13:24
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Британии прямо обвинили Путина в причастности к отравлению Скрипалей

239 Читати новину українською
Путин ответственен за отравление в Солсбери, заявил британский министр Уоллес
Путин ответственен за отравление в Солсбери, заявил британский министр Уоллес / Imperiyanews.ru/

Президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С таким заявлением выступил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес.

Об этом сообщает AFP.

24 канал сообщал, что как завила британская премьер Тереза Мэй, подозреваемые в исполнении отравления в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ – военной разведки России.

Читайте также: Отравление Скрипалей: Великобритания созывает Совет безопасности ООН из-за новых данных относительно отравления

Отвечая на вопрос о том, несет ли Путин ответственность, Уоллес сказал: "В конечном счете, он это делает, поскольку он является президентом Российской Федерации, и именно его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ, через свое Министерство обороны".

Я не думаю, что кто-то может сказать, что Путин не контролирует свое государство, и ГРУ, без сомнения, – не исключение,
– добавил министр.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Обоим удалось выжить, однако некоторое время они провели в больнице.

Из-за причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
сегодня, 12:01 ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
Злой Одессит
Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
сегодня, 09:30 Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
Катерина Петренко
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Данилко пригласили: у артиста объяснили выступление в России
сегодня, 11:41 Данилко пригласили: у артиста объяснили выступление в России
Из-за химических выбросов в Крыму начали умирать животные и растительность: жуткие фото
сегодня, 11:00 Из-за химических выбросов в Крыму начали умирать животные и растительность: жуткие фото
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
NASA дарит возможность "посетить" Марс: панорамное видео поверхности планеты
 1 февраля 2016 , 17:19
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук