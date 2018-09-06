В Британии прямо обвинили Путина в причастности к отравлению Скрипалей

Президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С таким заявлением выступил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес.

Об этом сообщает AFP.

24 канал сообщал, что как завила британская премьер Тереза Мэй, подозреваемые в исполнении отравления в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ – военной разведки России.

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Отвечая на вопрос о том, несет ли Путин ответственность, Уоллес сказал: "В конечном счете, он это делает, поскольку он является президентом Российской Федерации, и именно его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ, через свое Министерство обороны".

Я не думаю, что кто-то может сказать, что Путин не контролирует свое государство, и ГРУ, без сомнения, – не исключение,

– добавил министр.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Обоим удалось выжить, однако некоторое время они провели в больнице.



Из-за причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.