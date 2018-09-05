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Отравление Скрипалей: Великобритания созывает Совет безопасности ООН

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Великобритания созывает Совет безопасности ООН
Великобритания созывает Совет безопасности ООН / UnitedNations

Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание после появления новых данных в расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщила пресс-служба ООН в своем Twitter.

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Делегация Великобритании обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с появлением новой информации относительно инцидента в Солсбери. Британские дипломаты рассчитывают, что такое заседание состоится завтра,
– говорится в сообщении.

Напомним, Скрипалей в Великобритании отравили в марте 2018 года, пара из Эймсбери от "Новичка" пострадала тремя месяцами позже. Британское правительство напрямую обвинило Москву, что дало начало крупнейшему дипломатическому скандалу за последние двадцать лет. В конце августа США ввели санкции в отношении России из-за отравления Скрипалей. В Вашингтоне требуют от Москвы допустить экспертов ООН на российские объекты, где изготавливают химоружие, а в случае отказа угрожают новыми – еще более жесткими – санкциями.

Теги: Новости политики ООН Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 Канал
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