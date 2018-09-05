Отравление Скрипалей: Великобритания созывает Совет безопасности ООН

Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание после появления новых данных в расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщила пресс-служба ООН в своем Twitter.

Читайте также: "Отвратительный и пренебрежительный поступок": резкое заявление Терезы Мэй и новые разоблачения в деле Скрипаля

Делегация Великобритании обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с появлением новой информации относительно инцидента в Солсбери. Британские дипломаты рассчитывают, что такое заседание состоится завтра,

– говорится в сообщении.

Делегация Великобритании обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с появлением новой информации по инциденту в Солсбери. Британские дипломаты рассчитывают, что такое заседание состоится завтра pic.twitter.com/jzbbWIQJE2 — ООН (@UnitedNationsRU) 5 вересня 2018 р.

Напомним, Скрипалей в Великобритании отравили в марте 2018 года, пара из Эймсбери от "Новичка" пострадала тремя месяцами позже. Британское правительство напрямую обвинило Москву, что дало начало крупнейшему дипломатическому скандалу за последние двадцать лет. В конце августа США ввели санкции в отношении России из-за отравления Скрипалей. В Вашингтоне требуют от Москвы допустить экспертов ООН на российские объекты, где изготавливают химоружие, а в случае отказа угрожают новыми – еще более жесткими – санкциями.