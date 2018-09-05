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"Отвратительный и пренебрежительный поступок": резкое заявление Терезы Мэй и новые разоблачения

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Королевская прокуратура Великобритании подтвердила, что нападение на семью Скрипалей в Солсбери совершили российские ГРУшники, и назвала имена подозреваемых: Александр Петров и Руслан Боширов. Но эти имена могут быть фальшивыми. Следователи заявляют: доказательств более чем достаточно, чтобы привлечь их к ответственности.

В отеле City Stay в восточной части Лондона 2 марта 2018 года поселились двое россиян. Зарегистрировались они как Александр Петров и Руслан Боширов, и прибыли в британскую столицу из Москвы. Через несколько дней они беспрепятственно вернулись на родину. А пока их самолет направлялся в российскую столицу, медики больницы города Солсбери спасали жизни отравленных Сергея и Юлии Скрипалей.

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Петрова и Боширова сегодня официально обвинили в покушении на российского экс-разведчика и его дочь. Кроме этого, их считают причастными и к отравлению Чарли Роули и Дон Стерджесс в Эймсбери.

Это был отвратительный и пренебрежительный поступок. Токсичное вещество под названием "Новичок" использовали при атаке на нашу страну. Четыре человека были вынуждены бороться за свою жизнь, а одна невинная женщина – не смогла выжить,
– заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

Доказательств вины мужчин – более чем достаточно. Через два месяца после отравления в гостинице, где они останавливались, нашли следы "Новичка". Яд был во флаконе из-под духов бренда Nina Ricci. Эту емкость в июне 2018 года нашел житель Эймсбери Чарли Роули. Через несколько дней от яда умерла его подруга.

Новачок

Камеры наблюдения зафиксировали подозреваемых

А камеры наблюдения в Солсбери зафиксировали Петрова и Боширова за считанные часы до нападения на Скрипалей, когда те были рядом с домом экс-разведчика. Великобритания уже получила европейский ордер на арест подозреваемых. А вот Россию выдать Петрова и Боширова – не будут просить. "Мы не будем направлять России запрос на экстрадицию обвиняемых, поскольку Россия не выдает своих граждан. Мы поняли это уже давно", – отметила представительница прокуратуры Сью Хемминг.

Как 5 сентября 2018 года в британском парламенте заявила Тереза ​​Мэй, оба нападавших – работники российского ГРУ. Поэтому операция в Солсбери не была случайной. Ее, скорее всего, одобрили в Кремле.

Позиция Кремля неизменна, никаких новых сведений у нас и не может быть, ведь британская сторона отказалась от нашего участия и взаимодействия. Мы и дальше надеемся услышать что-то понятное,
– заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Поэтому в Москве продолжают старую песню: "Мы не причастны". Разоблачение британских следователей называют "информационной манипуляцией".

Напомним, Скрипалей в Великобритании отравили в марте 2018 года, пара из Эймсбери от "Новичка" пострадала тремя месяцами позже. Британское правительство напрямую обвинило Москву, что дало начало крупнейшему дипломатическому скандалу за последние двадцать лет. В конце августа США ввели санкции в отношении России из-за отравления Скрипалей. В Вашингтоне требуют от Москвы допустить экспертов ООН на российские объекты, где изготавливают химоружие, а в случае отказа угрожают новыми – еще более жесткими – санкциями.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Тереза Мэй Санкции Новости России Великобритания
Источник: 24 канал
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