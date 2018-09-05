Санкции против России: Великобритания планирует новый удар по Кремлю

Великобритания будет работать над расширением действующих санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй после того, как стали известны имена подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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По ее словам, попытки Москвы "скрыть правду" только усиливают его виновность.

Мы будем настаивать на принятии нового режима санкций ЕС в отношении тех, кто причастен к кибератакам и грубым нарушениям прав человека, а также новых списков в рамках нынешнего санкционного режима против России,

– отметила Мэй.

Также, британский премьер-министр добавила, что те, кто пытается подорвать международную систему, основанную на правилах, не останутся безнаказанными.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок".



Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, которое располагается недалеко от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс и отравлены они были также "Новичком". Впоследствии женщина умерла.