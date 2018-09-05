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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Британский министр пообещал добиться новых санкций против России

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Джереми Хант
Джереми Хант / Politico Europe

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал добиться от Евросоюза скорейшего введения новых санкций против России за попытку отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает BBC.

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Хант напомнил об обещании США ввести против России новые санкции в ноябре в качестве наказания за применение химического оружия.

Я считаю, что вопрос о санкциях в ближайшие месяцы станет еще более важным, потому что США заявили, что введут санкции за акцию в Солсбери. Они ясно говорят, что со стороны Европы было бы неправильно не следовать этому примеру, учитывая, что эта акция осуществлена на европейской земле
– сказал Хант во вторник, 4 сентября, во время выступления в британском парламенте.

Дипломат заявил, что ЕС крайне важно провести четкую "красную линию".

"Применение химического оружия, в том числе нервно-паралитических веществ, абсолютно неприемлемо, и цена подобных действий всегда будет высокой. ЕС уже договорился о режиме санкций за применение химического оружия, и мы будем давить на них, чтобы этот режим как можно скорее был введен в действие", –добавил Хант, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин.

Ранее США огласили список новых санкций против России, которые вводят в связи с отравлением в Солсбери. Россия пообещала ответить на них.

Теги: Новости политики Новости России Санкции Евросоюз Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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