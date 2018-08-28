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Как Россия будет отвечать на санкции США: ответ Лаврова

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Россия на основе принципа взаимности отреагирует на санкции США
Россия на основе принципа взаимности отреагирует на санкции США / Фото из открытых источников

Российская Федерация ответит на основе принципа взаимности на санкции, которые Соединенные Штаты Америки ввели против нее в связи с "делом отравления Скрипалей".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda.

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Он отметил, что несмотря на саммит президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, Вашингтон продолжает делать недружественные шаги в отношении Москвы, тем самым обостряя ситуацию между странами.

В частности, глава МИД РФ напомнил, 8 августа США объявили, что введут новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Нам (России, – "24") сразу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если мы не убедим США, что больше не применяем химическое и биологическое оружие. Такие требования сложно воспринимать всерьез. Они выглядят особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали. И это подтвердила ОЗХЗ", – сказал Лавров.

Вместе с тем, дипломат подчеркнул, что Кремль будет реагировать на все недружественные действия Вашингтона, но остается открытым для улучшения диалога.

Со своей стороны продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности. Понятно, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны. При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимовежливых отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга,
– рассказал Лавров.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Полиция Великобритании считает, что покушение на Скрипаля и его дочь организовывали две группы из России. Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Британию, а другая совершила отравление.

Теги: Новости России Новости США Новости политики Санкции Отравление Сергея Скрипаля Сергей Лавров
Источник: 24 Канал
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