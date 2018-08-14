В США назвали условия снятия санкций с России из-за отравления Скрипалей

Прекратить использование химического оружия и разрешить представителям международных организаций провести инспекцию, чтобы удостовериться, что Россия не нарушает международное право. Такие условия снятия санкции США, которые Америка ввела за отравления Скрипалей в Великобритании.

Озвучили их представители американского Госдепа, передает "Громадское".

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Новые санкции против России должны ввести уже через неделю. Ранее в Кремле их назвали экономической войной против Москвы. Ведь новые ограничения скажутся на 70% российской экономики и 40% рабочих. Они будут касаться запрета экспорта стратегически важных технологий безопасности и товаров в России.

Однако санкции могут снять, если Россия до истечения 12 месяцев обеспечит надежные гарантии того, что она не будет больше участвовать в использовании химического оружия.

Если эти критерии будут соблюдены, они (представители власти России — 24 канал) не должны волноваться о новом раунде санкций,

— сказал представитель Госдепа.

Отметим, что даже несмотря на санкции Россия не против подружиться с Америкой. На днях глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что глава Кремля Владимир Путин готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Ведь вроде бы считает, что Москва не собирается отдаляться от Вашингтона из-за недружественных действий.