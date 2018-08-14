У США назвали умови зняття санкцій з Росії через отруєння Скрипалів

Припинити використання хімічної зброї та дозволити представникам міжнародних організацій провести інспекції, аби впевнитись, що Росія більше не порушує міжнародне право. Такі умови зняття санкції США, які Америка запровадила через отруєння Скрипалів у Великобританії.

Озвучили їх представники американського Держдепу, передає "Громадське".

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Нові санкції проти Росії мають ввести вже через тиждень. Раніше у Кремлі їх назвали економічною війною проти Москви. Адже нові обмеження позначаться на 70% російської економіки та 40% робітників. Вони стосуватимуться заборони експорту стратегічно важливих безпекових технологій та товарів до Росії.

Проте санкції можуть зняти, якщо Росія до моменту закінчення 12 місяців забезпечить надійні гарантії того, що вона не братиме більше участі у використанні хімічної зброї.

Якщо ці критерії будуть дотримані, вони (представники влади Росії — 24 канал) не повинні хвилюватися про новий раунд санкцій,

— сказав представник держдепу.

Зазначимо, що навіть попри санкції Росія не проти подружитись з Америкою. Днями глава російського МЗС Сєргєй Лавров повідомив, що очільник Кремля Володимир Путін готовий зустрітися із американським президентом Дональдом Трампом. Адже начебто вважає, що Москва не збирається віддалятися від Вашингтона через недружні дії.