Назвали країни Європи, які можуть стати наступними жертвами Путіна

Російська Федерація після нападу на Грузію та Україну не припинить свою агресію і світі. Ймовірно, після війни на Донбасі, Кремль почне збройний наступ на країни Балтії або Польщу.

Про це розповів колишній Надзвичайний і Повноважний посол Грузії в Україні Григол Катамадзе, передає "Главред".

Читайте також: Російські мільйонери не дозволять Путіну почати реальну війну з Заходом

За його словами, війна Росії проти Грузії почалася не в 2008 році, а в 1991 році і всі 27 років після відновлення державної незалежності Грузія живе в умовах конфлікту.

У серпні 2008-го ми говорили, що наступною може бути Україна. І знову нас не чули. Останні кілька років з моменту початку трагічних подій на сході України, ми говоримо, що наступні – країни Балтії та Польща. І оскільки агресія підійшла близько до кордонів Євросоюзу, європейці більше задумалися над цими загрозами, ввели санкції проти Росії. Це правильно, але санкції повинні бути ще жорсткішими. Тому що з нинішніми санкціями агресивні дії РФ не зупинити. І тоді будуть наступні цілі...,

– заявив дипломат.

Екс-посол Грузії підкреслив, що до приходу до влади команди Януковича Україна була на підйомі. Проте, Росія почала активно втручатися у внутрішні справи України, як сусідньої держави, і завдала їй серйозної шкоди.

"Чому я зараз про це кажу в контексті даного питання? Білорусам і казахам було б помилково думати, що щось подібне не може статися з їх країнами, і що якимись діями вони можуть відстрочити цей процес. Зараз усі повинні бути єдині як ніколи, щоб зупинити агресивні дії Росії. Інакше почнуть розвиватися найрізноманітніші сценарії", – наголосив Катамадзе.