Російські мільйонери не дозволять Путіну почати реальну війну з Заходом

Американці хочуть заборонити використання долара російськими банками, що призведе до болючої смерті всієї банківської системи РФ. Щодо "економічної війни" Медведєв рацію лише частково. Це буде не війна, а постріл в серце російської економіки.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів політичний оглядач Іван Яковина.

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Як сказав Яковина, Путін навіть побіг скаржитися на злих американців іншим постійним членам Ради Безпеки ООН. "Вони, правда, при всьому бажанні не можуть допомогти Путіну. Та й бажання допомагати йому ні у кого немає. Нахабний і безцеремонний російський лідер всіх давно вже дістав", – сказав політичний оглядач.

Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, дізнавшись про підготовку санкції, був ще більш відвертим. Тут потрібна його пряма цитата: "Можу сказати одне: якщо піде щось типу заборони діяльності банків або використання тієї чи іншої валюти, то це можна буде назвати абсолютно прямо, це оголошення економічної війни". "Той чи інший валютою" Медведєв називає долар,

– зазначив Яковина.

За його словами, Медведєв думає, що зможе, як в Радянському Союзі, жити і працювати з опорою лише на власні сили, але тут є одна невелика різниця: в СРСР була своя досить сильна наука, своя промисловість і навіть своя культура. У нинішній Росії своя тільки нафта. Саме тому лідери СРСР погрожували Заходу.

"Сучасні російські мільйонери і мільярдери просто не прозволят Путіну і Медведєву почати реальну, гарячу війну з Заходом, де зберігаються всі їхні багатства. Це не Грузія і не Україна, де нічого цінного для них немає", – заявив Яковина.

Тим більше, що Путін зараз робить все можливе, щоб його скинули з трону його власні бояри. Я давно вже говорив, що ніякої революції в Росії не буде. Опинившись під західними санкціями, Путін неминуче почне грабувати своїх наближених, так як гроші треба десь брати,

– додав політичний оглядач.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 14 серпня 2018