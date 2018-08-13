В теперішньому вигляді Росії не вижити, – Яковина

"Акт про захист американської безпеки від агресії Кремля-2018" – це законопроект, який був поданий на розгляд американського парламенту ще 1 серпня, але його точне наповнення стало відомо тільки зараз.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів політичний оглядач Іван Яковина.

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За його словами, цікавим моментом є те, що справжнє полювання на повний текст документа (а там понад 100 сторінок) почали не американські, а російські олігархічні ЗМІ. Прочитавши, про що закон, стає зрозуміло чому.

"Фактично, це смертний вирок майже всьому великому російському бізнесу і, ймовірно, режиму Володимира Путіна. Якщо цей закон приймуть, Росії в її теперішньому вигляді – точно не вижити. Теперішній режим або дуже сильно зміниться, або взагалі перестане існувати", – зазначив Яковина.

Він додав, що ознайомився та проаналізував Акт. У ньому є декілька пунктів, які об'єднані загальним завданням: потрібно жорстко покарати і послабити Кремль за його погану поведінку.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 13 серпня 2018