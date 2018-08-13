В нынешнем виде России не выжить, – Яковина

"Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля-2018" – это законопроект, который был подан на рассмотрение американского парламента еще 1 августа, но его точное наполнение стало известно только сейчас.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал политический обозреватель Иван Яковина.

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По его словам, интересным моментом является то, что настоящую охоту на полный текст документа (а там более 100 страниц) начали не американские, а российские олигархические СМИ. Прочитав, о чем закон, становится понятно почему.

"Фактически, это смертный приговор почти всему крупному российскому бизнесу и, вероятно, режиму Владимира Путина. Если этот закон примут, России в ее нынешнем виде – точно не выжить. Нынешний режим или очень сильно изменится, либо вообще перестанет существовать", – отметил Яковина.

Он добавил, что ознакомился и проанализировал Акт. В нем есть несколько пунктов, которые объединены общей задачей: нужно жестко наказать и ослабить Кремль за его плохое поведение.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 13 августа 2018