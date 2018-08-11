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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему в Украине из-за бюрократических процедур жизнь людей под угрозой

78 Читати новину українською
Взрыв в Калиновке
Взрыв в Калиновке / Фото из открытых источников

Ежегодно расходы на оборону растут. В 2016 году украинцы, то есть каждый из нас, заплатил более 100 миллионов гривен, в 2017– почти 141 миллион. В этом же году затраты просто колоссальные – более полумиллиарда гривен.

Об этом в своем блоге "Экономика будущего" рассказал Роман Семенуха.

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По его словам, в Минобороны уверяют: деньги пойдут на реальную защиту боеприпасов. Мол, вместо таких морально устаревших методов охраны как накрытие или охрана по периметру, построят современные железобетонные хранилища.

Дельная мысль, но охрана – далеко не единственный способ уберечь склады от взрывов, а гражданское население – от риска взлететь на воздух вместе со своими домами. Первым эффективным шагом должна стать качественная и полноценная утилизация боеприпасов и оружия, которые накопились на украинских складах еще с советских времен,
– заверил Семенуха.

Депутат заявил, что, к сожалению, в этом вопросе амбициозные заявления ответственных лиц расходятся с реальными делами. Ведь согласно отчету о выполнении бюджетной программы по утилизации боеприпасов, техники, оружия и другого военного имущества прошлого года, Минобороны так и не утилизировало более 3,5 тысяч тонн боеприпасов, 465 тысяч противопехотных мин и более трехсот шестидесяти тонн жидкого ракетного топлива.

Семенуха отметил, что причина медлительности процесса банальная и непростительная – бюрократические процедуры. Сначала не могли утвердить перечень боеприпасов на утилизацию, затем – согласовать его с Генеральным Штабом. Завершили тендерные процедуры аж в декабре. Склад в Калиновке, кстати, стоял первым в очереди на утилизацию, но деньги до него так и не дошли. Пока он не вспыхнул. Простыми словами: деньги в бюджете есть, но утилизация или происходит медленными темпами или не происходит вообще.

Видео полного выпуска "Экономика будущего" за 11 августа 2018

 

Теги: Новости Украины Взрывы в Балаклее на военных складах Взрывы в Калиновке Оружие Видеоблоги
Источник: 24 канал
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