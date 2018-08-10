Иран испытал баллистическую ракету, - СМИ

Американские спутники зафиксировали на юго-востоке Ирана пуск баллистической ракеты, которая пролетела более 160 километров по территории испытательного полигона. Прошло больше года с момента последних аналогичных испытаний.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Впервые за более чем год Иран испытал баллистическую ракету в знак неповиновения (США – 24 Канал) и через несколько месяцев после того, как президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты по ядерной сделки. Это произошло за несколько дней до того, как администрация возобновила действие санкций в отношении страны,

– сообщает телеканал со ссылкой на трех чиновников в американской администрации.

По их данным, пуск состоялся на юго-востоке Ирана в районе города Джаске. Пуск был обнаружен американскими спутниками. Ракета пролетела более 160 километров по траектории полета к испытательного полигона в иранской пустыне.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного между Ираном и шестью другими странами в июле 2015 года. Соглашение так и не было ратифицировано в конгрессе США. Выход из нее был одним из главных предвыборных обязательств Трампа.



Иран раскритиковал такой шаг США и впоследствии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выдвинул Европе ряд гарантий для сохранения Ираном ядерного соглашения, пригрозив восстановлением ядерных разработок.

Что такое ядерная сделка с Ираном?Это одно из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный комплексный план действий был подписан в июле 2015 года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Соглашение предоставило международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должны были вывезти.