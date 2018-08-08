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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В США боятся кибермести из Ирана

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США ввели санкции против Ирана, а теперь боятся кибератак в ответ.
США ввели санкции против Ирана, а теперь боятся кибератак в ответ. / Фото из открытых источников

США ввели санкции против Ирана, а теперь боятся кибератак в ответ. В свою очередь, Тегеран отрицает использование своих кибер-возможностей в наступательных целях.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на экспертов по кибербезопасности и разведки США.

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"США готовятся к кибератакам, которые Иран может начать как месть за повторное введение санкций на этой неделе", – говорится в сообщении.

По данным киберкомпании Recorded Future, за последние несколько недель наблюдается беспокойство по поводу кибератак со стороны Ирана.

Санкции вступают в силу после того, как в мае этого года Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году.

Санкции будут вводить в два этапа: первый этап реализуется начиная с 6 июня 00:01 часов по местному времени, второй будет введен в следующие три месяца.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованы тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.

Его арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.

Теги: Новости политики Новости США Санкции Иран Кибербезопасность
Источник: 24 канал
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