Трамп эмоционально прокомментировал санкции против Ирана

Дональд Трамп высказал мнение о санкциях против Ирана, подчеркнув, что они нужны для достижения "мира во всем мире".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

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"Санкции в отношении Ирана официально введены. Это самые жесткие санкции, введенные когда-нибудь. В ноябре они поднимаются на еще один уровень. Каждый, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с Соединенными Штатами. Я прошу мира во всем мире, не меньше!", – написал американский лидер.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2018

Санкции вступают в силу после того, как в мае этого года Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году.

Санкции будут вводить в два этапа: первый этап реализуется начиная с 00:01 часов по местному времени, второй будет введен в следующие три месяца.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованы тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.

Его арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.