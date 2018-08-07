Трамп эмоционально прокомментировал санкции против Ирана
Дональд Трамп высказал мнение о санкциях против Ирана, подчеркнув, что они нужны для достижения "мира во всем мире".
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
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"Санкции в отношении Ирана официально введены. Это самые жесткие санкции, введенные когда-нибудь. В ноябре они поднимаются на еще один уровень. Каждый, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с Соединенными Штатами. Я прошу мира во всем мире, не меньше!", – написал американский лидер.
Санкции вступают в силу после того, как в мае этого года Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году.
Санкции будут вводить в два этапа: первый этап реализуется начиная с 00:01 часов по местному времени, второй будет введен в следующие три месяца.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованы тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.
Его арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.