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Трамп емоційно прокоментував санкції проти Ірану

191 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп висловив думку про санкції проти Ірану, наголосивши, що вони потрібні для досягнення "миру в усьому світі".

Про це заявив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

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"Санкції щодо Ірану офіційно введені. Це найжорсткіші санкції, введені коли-небудь. У листопаді вони піднімаються на ще один рівень. Кожен, хто веде бізнес з Іраном, не буде вести бізнес із Сполученими Штатами. Я прошу миру в усьому світі, не менше!", – написав американський лідер.

Санкції вступають у силу після того, як у травні цього року Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном, підписаної у 2015 році.

Санкції будуть вводити у два етапи: перший етап реалізується починаючи з 00:01 години за місцевим часом, другий буде запроваджений в наступні три місяці.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.

Його заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві та сприянні терористам.

 

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Санкції
Джерело: 24 канал
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