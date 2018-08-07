Трамп емоційно прокоментував санкції проти Ірану
Дональд Трамп висловив думку про санкції проти Ірану, наголосивши, що вони потрібні для досягнення "миру в усьому світі".
Про це заявив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.
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"Санкції щодо Ірану офіційно введені. Це найжорсткіші санкції, введені коли-небудь. У листопаді вони піднімаються на ще один рівень. Кожен, хто веде бізнес з Іраном, не буде вести бізнес із Сполученими Штатами. Я прошу миру в усьому світі, не менше!", – написав американський лідер.
Санкції вступають у силу після того, як у травні цього року Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном, підписаної у 2015 році.
Санкції будуть вводити у два етапи: перший етап реалізується починаючи з 00:01 години за місцевим часом, другий буде запроваджений в наступні три місяці.
Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.
Його заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві та сприянні терористам.