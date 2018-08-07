Трамп емоційно прокоментував санкції проти Ірану

Дональд Трамп висловив думку про санкції проти Ірану, наголосивши, що вони потрібні для досягнення "миру в усьому світі".

Про це заявив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

Читайте також: Туреччина відреагувала на санкції введені у США

"Санкції щодо Ірану офіційно введені. Це найжорсткіші санкції, введені коли-небудь. У листопаді вони піднімаються на ще один рівень. Кожен, хто веде бізнес з Іраном, не буде вести бізнес із Сполученими Штатами. Я прошу миру в усьому світі, не менше!", – написав американський лідер.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2018

Санкції вступають у силу після того, як у травні цього року Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном, підписаної у 2015 році.

Санкції будуть вводити у два етапи: перший етап реалізується починаючи з 00:01 години за місцевим часом, другий буде запроваджений в наступні три місяці.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.



Його заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві та сприянні терористам.