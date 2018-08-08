У США бояться кіберпомсти з Ірану

США ввели санкції проти Ірану, а тепер бояться кібератак у відповідь. У свою чергу, Тегеран заперечує використання своїх кібер-можливостей у наступальних цілях.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на експертів з кібербезпеки та розвідки США.

Читайте також: Трамп емоційно прокоментував санкції проти Ірану

"США готуються до кібератак, які Іран може розпочати як помсту за повторне запровадження санкцій цього тижня", – йдеться у повідомленні.

За даними кіберкомпанії Recorded Future, за останні кілька тижнів спостерігається занепокоєння з приводу кібератак з боку Ірану.

Санкції вступають у силу після того, як у травні цього року Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном, підписаної у 2015 році.

Санкції будуть вводити у два етапи: перший етап реалізується починаючи з 6 червня 00:01 години за місцевим часом, другий буде запроваджений в наступні три місяці.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.



Його заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві та сприянні терористам.