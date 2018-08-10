Іран випробував балістичну ракету, – ЗМІ

Американські супутникик зафіксували на південному сході Ірану пуск балістичної ракети, яка пролетіла більше 160 кілометрів по території випробувального полігону. Пройшло більше року з моменту останніх аналогічних випробувань.

Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

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Вперше за більш ніж рік Іран випробував балістичну ракету в знак непокори (США, – 24 Канал) і через кілька місяців після того, як президент Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з ядерної угоди. Це сталося за кілька днів до того, як адміністрація відновила дію санкцій щодо країни,

– повідомляє телеканал з посиланням на трьох чиновників в американській адміністрації.

За їхніми даними, пуск відбувся на південному сході Ірану в районі міста Джаску. Пуск був виявлений американськими супутниками. Ракета пролетіла понад 160 кілометрів за траєкторією польоту до випробувального полігону в іранській пустелі.

Нагадаємо, що 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід зі спільного всеохоплюючого плану дій, підписаного між Іраном та шістьма іншими країнами в липні 2015 року. Угода так і не була ратифікована в конгресі США. Вихід з неї був одним з головних передвиборчих зобов’язань Трампа.



Іран розкритикував такий крок США і згодом верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висунув Європі низку гарантій для збереження Іраном ядерної угоди, пригрозивши відновленням ядерних розробок.

Що таке ядерна угода з Іраном?Це одне із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015 року. Підписання відбулося у Відні між Іраном і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мало бути вивезено.