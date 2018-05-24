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Іран висунув Європі умови для збереження ядерної угоди

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Алі Хаменеї
Алі Хаменеї / radiosvoboda.org

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї вимагає від Європи гарантій для збереження ядерної угоди.

Як він написав у своєму Twitter, європейські лідери повинні довести, що не будуть поводитися неблагонадійно.

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Хаменеї вимагає, щоби Франція, Британія і Німеччина надали гарантії продажу іранської нафти, збереження банківських транзакцій, невтручання в регіональну політику Ірану.

Крім того, європейські лідери повинні підтримати резолюцію із засудженням дій США і протидіяти спробам Вашингтона запровадити санкції проти Тегерана.

Якщо ці умови не будуть виконані, Іран може відновити свою ядерну програму.

Нагадаємо, 8 травня 2018 року США вийшли із ядерної угоди з Іраном. Інші учасники угоди засудили такі дії Вашингтона.

Що таке ядерна угода з Іраном? Це одне із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015-го року. Підписання відбулося у Відні між Іраном і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мало бути вивезено.

Теги: Новини політики Ядерна безпека Європа Іран
Джерело: 24 Канал
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