Іран висунув Європі умови для збереження ядерної угоди

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї вимагає від Європи гарантій для збереження ядерної угоди.

Як він написав у своєму Twitter, європейські лідери повинні довести, що не будуть поводитися неблагонадійно.

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Хаменеї вимагає, щоби Франція, Британія і Німеччина надали гарантії продажу іранської нафти, збереження банківських транзакцій, невтручання в регіональну політику Ірану.

Europe must guarantee the total sale of Iran's oil. If US manages to impede our oil sale, we should be able to sell our desired amount of oil. Europeans should-- in a guaranteed manner-- compensate for it and buy Iran's oil. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 23 травня 2018 р.

Крім того, європейські лідери повинні підтримати резолюцію із засудженням дій США і протидіяти спробам Вашингтона запровадити санкції проти Тегерана.

Europe must confront imposition of any sanctions on the Islamic Republic and stand firmly against US's sanctions on Iran. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 23 травня 2018 р.

Якщо ці умови не будуть виконані, Іран може відновити свою ядерну програму.

Нагадаємо, 8 травня 2018 року США вийшли із ядерної угоди з Іраном. Інші учасники угоди засудили такі дії Вашингтона.

Що таке ядерна угода з Іраном? Це одне із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015-го року. Підписання відбулося у Відні між Іраном і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мало бути вивезено.