Іран висунув Європі умови для збереження ядерної угоди
Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї вимагає від Європи гарантій для збереження ядерної угоди.
Як він написав у своєму Twitter, європейські лідери повинні довести, що не будуть поводитися неблагонадійно.
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Хаменеї вимагає, щоби Франція, Британія і Німеччина надали гарантії продажу іранської нафти, збереження банківських транзакцій, невтручання в регіональну політику Ірану.
Крім того, європейські лідери повинні підтримати резолюцію із засудженням дій США і протидіяти спробам Вашингтона запровадити санкції проти Тегерана.
Якщо ці умови не будуть виконані, Іран може відновити свою ядерну програму.
Нагадаємо, 8 травня 2018 року США вийшли із ядерної угоди з Іраном. Інші учасники угоди засудили такі дії Вашингтона.
Що таке ядерна угода з Іраном? Це одне із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015-го року. Підписання відбулося у Відні між Іраном і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мало бути вивезено.