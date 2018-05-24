Иран выдвинул Европе условия для сохранения ядерного соглашения
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи требует от Европы гарантий для сохранения ядерного соглашения.
Как он написал в своем Twitter, европейские лидеры должны доказать, что не будут вести себя неблагонадежно.
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Хаменеи требует, чтобы Франция, Великобритания и Германия предоставили гарантии продажи иранской нефти, сохранения банковских транзакций, невмешательства в региональную политику Ирана.
Кроме того, европейские лидеры должны поддержать резолюцию с осуждением действий США и противодействовать попыткам Вашингтона ввести санкции против Тегерана.
Если эти условия не будут выполнены, Иран может возобновить свою ядерную программу.
Напомним, 8 мая 2018 года США вышли из ядерного соглашения с Ираном. Другие участники сделки осудили такие действия Вашингтона.
Что такое ядерное соглашение с Ираном?
Это одно из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный комплексный план действий был подписан в июле 2015 года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Соглашение предоставило международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должна была быть вывезена.