Иран выдвинул Европе условия для сохранения ядерного соглашения

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи требует от Европы гарантий для сохранения ядерного соглашения.

Как он написал в своем Twitter, европейские лидеры должны доказать, что не будут вести себя неблагонадежно.

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Хаменеи требует, чтобы Франция, Великобритания и Германия предоставили гарантии продажи иранской нефти, сохранения банковских транзакций, невмешательства в региональную политику Ирана.

Europe must guarantee the total sale of Iran's oil. If US manages to impede our oil sale, we should be able to sell our desired amount of oil. Europeans should-- in a guaranteed manner-- compensate for it and buy Iran's oil. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 23 травня 2018 р.

Кроме того, европейские лидеры должны поддержать резолюцию с осуждением действий США и противодействовать попыткам Вашингтона ввести санкции против Тегерана.

Europe must confront imposition of any sanctions on the Islamic Republic and stand firmly against US's sanctions on Iran. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 23 травня 2018 р.

Если эти условия не будут выполнены, Иран может возобновить свою ядерную программу.

Напомним, 8 мая 2018 года США вышли из ядерного соглашения с Ираном. Другие участники сделки осудили такие действия Вашингтона.

Что такое ядерное соглашение с Ираном?

Это одно из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный комплексный план действий был подписан в июле 2015 года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Соглашение предоставило международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должна была быть вывезена.