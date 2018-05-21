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США введут против Ирана "самые мощные в истории санкции"

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США введут против Ирана
США введут против Ирана "самые мощные в истории санкции" / Фото из открытых источников

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон наложит на Иран "самые мощные в истории санкции" и их острота будет только расти, "пока режим не изменит свой курс".

Об этом пишет Radiosvoboda.

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В своем выступлении в Вашингтоне, который состоялось 21 мая в аналитическом центре Heritage Foundation, госсекретарь США Майк Помпео выдвинул 12 условий после выполнения которых США может согласиться на новое ядерное соглашение с Тегераном.

Выступление Помпео состоялось почти через две недели после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из ядерного соглашения заключенного с Ираном и шестью другими странами в 2015 году.

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При этом не было озвучено никаких дат или сроков когда новые санкции могут быть введены в действие.

Что такое ядерное соглашение с Ираном? Это одно из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный комплексный план действий был подписан в июле 2015 года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Соглашение предоставило международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должно было быть вывезено.

Теги: Новости политики Новости США Иран
Источник: 24 Канал
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