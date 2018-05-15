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ЕС будет защищать свои компании в ответ на санкции Трампа против Ирана

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Посол ЕС в США Дэвид О`Салливан
Посол ЕС в США Дэвид О`Салливан / Фото из открытых источников

Европейский Союз готовит ответ на решение США выйти из ядерной сделки с Ираном и ввести новые санкции против Тегерана.

Об этом пишет Новое Время со ссылкой на посла ЕС в США Дэвида О`Салливан.

По его словам, Брюссель имеет целью в ближайшее время разработать ряд мер по защите своих компаний от возможных санкций со стороны Вашингтона за сотрудничество с Ираном.

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14 мая посол ЕС в США Дэвид О`Салливан выступил в аналитическом центре Atlantic Council (Вашингтон).

Мы должны учесть негативный эффект у любых первичных или вторичных санкций, которые снова введут США, для европейских компаний,
– сказал О`Салливан

Посол ЕС в США также заявил, что европейские лидеры проведут ряд встреч с партнерами и акционерами западных компаний, чтобы отреагировать на ситуацию. Также лидеры обсудят возможность ответа на решение США в ходе саммита ЕС-Балканы, который пройдет 17 мая в балканской Софии.

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По словам О`Салливана там они начнут обрабатывать "согласованные и последовательные политические меры для сохранения европейских деловых интересов в Иране, защищая собственные инвестиции от санкций США".

Речь идет не только о возможности европейских стран вести бизнес с Ираном,
– напомнил О'Салливан, подчеркнув, что в Иране оперируют компаниями из Китая и России.

Он также заявил, что Европейский Союз и в дальнейшем намерен придерживаться требований ядерной сделки с Ираном до тех пор, пока их придерживается Тегеран. Несмотря на решение Белого дома выйти из сделки.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пояснил, что США предполагают возможность введения санкций, в отношении европейских компаний, которые продолжат сотрудничать с Ираном после выхода Вашингтона из сделки.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного между Ираном и шестью другими странами в июле 2015 года. Соглашение так и не было ратифицировано в конгрессе США. Выход из нее был одним из главных предвыборных обязательств Трампа.

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Теги: Новости политики Европа Новости США Санкции Иран
Источник: 24 Канал
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