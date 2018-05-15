ЄС захищатиме свої компанії у відповідь на санкції Трампа проти Ірану
Європейський Союз готує відповідь на рішення Сполучених Штатів Америки вийти з ядерної угоди з Іраном та ввести нові санкції проти Тегерана.
Про це пише Новое Время з посиланням на посла ЄС в США Девіда О`Саллівана.
За його словами, Брюсель має на меті найближчим часом розробити ряд заходів щодо захисту своїх компаній від можливих санкцій зі сторони Вашингтону за співпрацю з Іраном.
Читайте також: Як Євросоюз протистоятиме економічному тиску США
14 травня посол ЄС в США Девід О`Салліван виступив в аналітичному центрі Atlantic Council (Вашингтон).
Ми повинні врахувати негативний ефект в будь-яких первинних чи вторинних санкцій, які знову введуть США, для єворпейських компаній,
– сказав О'Салліван
Посол ЄС в США також заявив, що європейські лідери проведуть ряд зустрічей з партнерами та акціонерами західних компаній, щоб відреагувати на ситуацію. Також лідери обговорять можливість відповіді на рішення США в ході саміту ЄС-Балкани, що проходитиме 17 травня в балканській Софії.
Читайте також: США можуть ввести санкції проти країн Євросоюзу: відома причина
За словами О`Саллівана там вони почнуть опрацьовувати "узгодженні та послідовні політичні заходи для збереження європейських ділових інтересів в Ірані, захищаючи власні інвестиції від санкцій США".
Мова йде не тільки про можливість європейських країн вести бізнес з Іраном,
- нагадав О'Салліван, підкресливши, що в Ірані оперують компаніями з Китаю та Росії.
Він також заявив, що Європейський Союз і надалі має намір дотримуватися вимог ядерної угоди з Іраном доти, поки їх дотримується Тегеран. Попри рішення Білого дому вийти з угоди.
Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон пояснив, що США припускають можливість введення санкцій, щодо європейських компаній, які продовжать співпрацювати з Іраном після виходу Вашингтона з угоди.
Нагадаємо, що 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід зі спільного всеохоплюючого плану дій, підписаного між Іраном та шістьма іншими країнами в липні 2015 року. Угода так і не була ратифікована в конгресі США. Вихід з неї був одним з головних передвиборчих зобов’язань Трампа.
Читайте також: Іран висунув Європі жорсткий ультиматум щодо ядерної угоди