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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

США введуть проти Ірану "найпотужніші в історії санкції"

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США введуть проти Ірану
США введуть проти Ірану "найпотужніші в історії санкції" / Фото з відкритих джерел

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон накладе на Іран "найпотужніші в історії санкції" і що їхня гострота тільки зростатиме, "аж поки режим не змінить свій курс".

Про це пише Radiosvoboda.

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В своєму виступі у Вашингтоні, який відбувся 21 травня в аналітичному центрі Heritage Foundation, держсекретар США Майк Помпео встановив 12 умов після виконання яких, США може погодитися на нову ядерну угоду з Тегераном.

Виступ Помпео відбувся майже через два тижні після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон покидає ядерну угоду укладену з Іраном та шістьма іншими країнами у 2015 році.

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При цьому не було озвучено жодних дат чи термінів коли нові санкції можуть бути введені в дію.

Що таке ядерна угода з Іраном? Це одне із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015-го року. Підписання відбулося у Відні між Іраном і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мало бути вивезено.

Теги: Новини політики Іран Новини США
Джерело: 24 Канал
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