Представники США вперше не приїхали на переговори щодо конфлікту в Сирії

США пропустять дев’ятий раунд переговорів щодо врегулювання конфлікту з Сирією, які проходять 14 травня в столиці Казахстану, Астані.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на речника МЗС Казахстану Ануара Жайнакова.

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Жайнаков сказав, що Сполучені Штати, які раніше направляли делегацію в Астану, цього разу не беруть участі в переговорах.

До Казахстану вже прибули представники ООН та Сирії, очолювані Башаром Асадом. Прибуття делегації сирійської опозиції очікується 15 травня.

Москва все ще покладає надії на те, що Вашингтон візьме участь у переговорах. Про це 14 травня заявив представник президента Росії щодо Сирії Олександр Лаврентьєв.

Ми сподіваємося, що здоровий глузд переважить, і вони візьмуть участь у нашій сесії,

– сказав Лаврентьєв.

Додамо, що переговори в столиці Казахстану щодо мирного врегулювання конфлікту в Сирії, ініційовані Росією, Турцією Та Іраном. Ідею мирного врегулювання країни почали просувати після того, як урядові війська взяли під свій контроль місто Алеппо, яке до того перебувало під контролем повстанців.

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