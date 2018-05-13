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Кривавий теракт біля лікарні у Сирії: загинуло 12 осіб

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Кривавий теракт біля лікарні у Сирії: загинуло 12 осіб
Кривавий теракт біля лікарні у Сирії: загинуло 12 осіб / фото з соціальних мереж

У сирійському місті Ідліб пролунав вибух. Загинуло 12 осіб, ще 25 отримали поранення.

Про це повідомляє Анадолу.

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Глава служби цивільної оборони "Білі каски" Мустафа Хадж Юсуф повідомив про те, що вибухнув замінований автомобіль, який був припаркований біля будівлі міської лікарні. 

В результаті вибуху були пошкоджені довколишні будівлі і авто, які стояли поруч.

Неподалік від цього приміщення також розташоване управління юстиції провінції Ідліб.

 

Теги: Жертви Війна у Сирії Теракт
Джерело: 24 Канал
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