Кривавий теракт біля лікарні у Сирії: загинуло 12 осіб

У сирійському місті Ідліб пролунав вибух. Загинуло 12 осіб, ще 25 отримали поранення.

Про це повідомляє Анадолу.

Читайте також: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракти біля католицьких церков Індонезії

Глава служби цивільної оборони "Білі каски" Мустафа Хадж Юсуф повідомив про те, що вибухнув замінований автомобіль, який був припаркований біля будівлі міської лікарні.

В результаті вибуху були пошкоджені довколишні будівлі і авто, які стояли поруч.

Неподалік від цього приміщення також розташоване управління юстиції провінції Ідліб.