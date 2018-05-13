"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракти біля католицьких церков Індонезії

Терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за теракт на острові Ява. За 13 років це – найбільший напад на християнську меншість в Індонезії.

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибухи поблизу трьох церков в Індонезії, повідомляє видання Jakarta Post.

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Додамо, що кількість жертв з 9 зросла до 11 осіб. Ще понад 40 людей отримали поранення.

За інформацією ЗМІ, за атакою на церкви стояли члени однієї сім'ї. Мати і двоє дітей влаштували вибух у протестантській церкві, в той час як батько і троє синів – в римо-католицькій та церкві п'ятидесятників.

Окрім цього, поліції вдалося виявити три вибухівки, які не розірвалися, в будівлях двох церков. У місті Сурабая, де 13 травня трапився потрійний теракт, посилили заходи безпеки, правоохоронці перевіряють інші церкви багатолюдного міста.

До слова, цей напад на християнську меншість в Індонезії став найбільшим за останні 13 років.

Нагадаємо, 13 травня у трьох католицьких церквах великого індонезійського міста Сурабая на острові Ява сталися вибухи з різницею в кілька хвилин. Внаслідок вибухів 11 людей загинуло, понад 40 отримали поранення.