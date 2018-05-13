Серія терактів в Індонезії: щонайменше 9 людей загинуло

На індонезійському острові Ява у другому за величиною місті країни Сурабаї пролунали три вибухи. Внаслідок них загинуло щонайменше 9 осіб, ще 40 людей отримали поранення.

Усі три вибухи сталися з різницею у 10 хвилин біля трьох різних католицьких церков, повідомляє AFP.

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Теракти здійснили під час вранішніх богослужінь.

Представник поліції Східної Яви Франс Барунга Мангера розповів, що перший вибух прогримів о 7:00 за місцевим часом поблизу католицької церкви Святої Марії, де загинуло 4 людини. Другий стався через декілька хвилин у протестантській церкві Джалан Діпонегоро. Там загинули двоє людей. Ще один напад було скоєно в церкві Джерея Пантекоста, де теж загинуло двоє людей.

Поки що відомо про одного смертника, який вчинив вибух. Ще одного терориста, який збирався підірвати себе біля четвертої церкви, спіймала поліція.

За попередніми даними, терористи-смертники використовували мотоцикли або автомобілі для атаки.

Three separate locations outside churches in the city of Surabaya were hit by the bombings the latest assault on a religious minority in the world's biggest Muslim-majority country https://t.co/v2GmtQM7fV pic.twitter.com/b5udxcMtTq — AFP news agency (@AFP) 13 травня 2018 р.