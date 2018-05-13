21:22
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Серия терактов в Индонезии: по меньшей мере 9 человек погибли

89 Читати новину українською
Теракт в Индонезии: по меньшей мере 9 человек погибли
Теракт в Индонезии: по меньшей мере 9 человек погибли / kdhnews.com

На индонезийском острове Ява во втором по величине городе страны Сурабаи прогремели три взрыва. В результате них погибло по меньшей мере 9 человек, еще 40 человек получили ранения.

Все три взрыва произошли с разницей в 10 минут в трех разных католических церквях, сообщает AFP.

Читайте также: В результате серии терактов в Кабуле погибли 13 человек

Теракты осуществили во время утренних богослужений.

Представитель полиции Восточной Явы Франс Барунга Мангера рассказал, что первый взрыв прогремел в 7:00 по местному времени близ католической церкви Святой Марии, где погибло 4 человека. Второй произошел через несколько минут в протестантской церкви Джалан Дипонегоро. Там погибли двое людей. Еще одно нападение было совершено в церкви Джерея Пантекоста, где тоже погибли два человека.

Пока известно об одной смертнике, который совершил взрыв. Еще одного террориста, который собирался взорвать себя возле четвертой церкви, поймала полиция.

По предварительным данным, террористы-смертники использовали мотоциклы или автомобили для атаки.

 

Теги: Теракт Индонезия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 255
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 439
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1259
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 215
Сколько детей у знаменитостей? Тест
сегодня, 14:07 Сколько детей у знаменитостей? Тест
202
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук