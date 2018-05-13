Серия терактов в Индонезии: по меньшей мере 9 человек погибли

На индонезийском острове Ява во втором по величине городе страны Сурабаи прогремели три взрыва. В результате них погибло по меньшей мере 9 человек, еще 40 человек получили ранения.

Все три взрыва произошли с разницей в 10 минут в трех разных католических церквях, сообщает AFP.

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Теракты осуществили во время утренних богослужений.

Представитель полиции Восточной Явы Франс Барунга Мангера рассказал, что первый взрыв прогремел в 7:00 по местному времени близ католической церкви Святой Марии, где погибло 4 человека. Второй произошел через несколько минут в протестантской церкви Джалан Дипонегоро. Там погибли двое людей. Еще одно нападение было совершено в церкви Джерея Пантекоста, где тоже погибли два человека.

Пока известно об одной смертнике, который совершил взрыв. Еще одного террориста, который собирался взорвать себя возле четвертой церкви, поймала полиция.

По предварительным данным, террористы-смертники использовали мотоциклы или автомобили для атаки.

Three separate locations outside churches in the city of Surabaya were hit by the bombings the latest assault on a religious minority in the world's biggest Muslim-majority country https://t.co/v2GmtQM7fV pic.twitter.com/b5udxcMtTq — AFP news agency (@AFP) 13 травня 2018 р.