В результате серии терактов в Кабуле погибло более десятка людей
В среду, 9 мая, в столице Афганистана произошла серия взрывов со стрельбой. В результате чего погибли 13 человек.
Об этом сообщает DW.
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В результате нападения двух смертников на полицейский участок в районе Дашт-э-Барч погибли двое полицейских, один мирный житель и четыре боевика террористической группировки "Исламское государство".
Сначала два смертника совершили самоподрыв. За ним последовало боестолкновение между террористами и полицейскими, в ходе которого погибли еще два боевика ИГ. Район Дашт-э-Барч населенн преимущественно хазарами-суннитами,
– говорится в сообщении.
В среду, 9 мая, в центре Афганистана Кабуле прогремело сразу три взрыва со стрельбой.
Источник: 24 Канал
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