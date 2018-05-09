В результате серии терактов в Кабуле погибло более десятка людей

В среду, 9 мая, в столице Афганистана произошла серия взрывов со стрельбой. В результате чего погибли 13 человек.

Об этом сообщает DW.

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В результате нападения двух смертников на полицейский участок в районе Дашт-э-Барч погибли двое полицейских, один мирный житель и четыре боевика террористической группировки "Исламское государство".

Сначала два смертника совершили самоподрыв. За ним последовало боестолкновение между террористами и полицейскими, в ходе которого погибли еще два боевика ИГ. Район Дашт-э-Барч населенн преимущественно хазарами-суннитами,

– говорится в сообщении.

Отметим, что ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство",

В среду, 9 мая, в центре Афганистана Кабуле прогремело сразу три взрыва со стрельбой.