У результаті серії терактів у Кабулі загинуло 13 людей

У середу, 9 травня, у столиці Афганістану відбулась серія вибухів зі стріляниною.

Про це повідомляє DW.

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У результаті нападу двох смертників на поліцейський відділок в районі Дашт-е-Барчі загинули двоє поліцейських, один мирний житель і чотири бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".

Спочатку два смертники вчинили самопідрив. За ним послідкувало бойове зіткнення між терористами і поліцейськими, в ході якого загинули ще два бойовики ІД. Район Дашт-е-Барчі населений переважно хазарами-суннітами,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава",

У середу, 9 травня, у центрі Афганістану Кабулі пролунало одразу три вибухи зі стріляниною.