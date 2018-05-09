У Кабулі сталася чергова серія вибухів

У середу, 9 травня, у центрі Афганістану Кабулі пролунало одразу три вибухи зі стріляниною.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що один із вибухів стався внаслідок підриву смертника біля відділку поліції. Поблизу також розташовані іноземні посольства та урядові будівлі.

Наступні два вибухи відбулися у центральному торговому районі Шар-е-Ноу.

Прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Афганістану повідомив про 6 постраждалих людей, і додав, що кількість жертв, ймовірно, зросте.

Зокрема, стало відомо, що в місті також прозвучали постріли.

Нагадаємо, у неділю, 6 травня, пролунав вибух у мечеті в афганській провінції Хост. Відомо про щонайменше 12 загиблих і понад 30 постраждалих.



30 квітня, в районі Даман афганської провінції Кандагар пролунало три вибухи. Спершу терорист-смертник підірвав себе, внаслідок чого 21 людина загинула. Потому на місце приїхали журналісти міжнародних та місцевих видань і вже за 20 хвилин пролунав другий вибух, через це дев'ять медійників загинуло.