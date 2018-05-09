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В Кабуле произошла очередная серия взрывов

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В Кабуле произошла очередная серия взрывов
В Кабуле произошла очередная серия взрывов / Reuters

В среду, 9 мая, в центре Афганистана Кабуле прогремели сразу три взрыва со стрельбой.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что один из взрывов произошел в результате подрыва смертника возле отделения полиции. Поблизости также расположены иностранные посольства и правительственные здания.

Следующие два взрыва произошли в центральном торговом районе Шар-э-Ноу.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Афганистана сообщил о 6 пострадавших людях, и добавил, что число жертв, вероятно, возрастет.

В частности, стало известно, что в городе также прозвучали выстрелы.

Напомним, в воскресенье, 6 мая, прогремел взрыв в мечети в афганской провинции Хост. Известно по меньшей мере, о 12 погибших и более 30 пострадавших.

30 апреля, в районе Даман афганской провинции Кандагар прогремели три взрыва. Сначала террорист-смертник взорвал себя, в результате чего 21 человек погиб. После на место приехали журналисты международных и местных изданий и уже через 20 минут раздался второй взрыв и девять медийщиков погибло.

 

Теги: Теракт Взрыв Афганістан
Источник: 24 Канал
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