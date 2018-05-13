"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты возле церквей Индонезии

Террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за теракт на острове Ява. За 13 лет это – крупнейшее нападение на христианское меньшинство в Индонезии.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы возле трех церквей в Индонезии, сообщает издание Jakarta Post.

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Добавим, что количество жертв с 9 возросло до 11 человек. Еще более 40 человек получили ранения.

По информации СМИ, за атакой на церковь стояли члены одной семьи. Мать и двое детей устроили взрыв в протестантской церкви, в то время как отец и трое сыновей – в римско-католической и церкви пятидесятников.

Кроме этого, полиции удалось обнаружить три бомбы, которые не разорвались, в зданиях двух церквей. В городе Сурабая, где 13 мая произошел тройной теракт, усилили меры безопасности, правоохранители проверяют другие церкви многолюдного города.

К слову, это нападение на христианское меньшинство в Индонезии стало крупнейшим за последние 13 лет.

Напомним, 13 мая в трех католических церквях крупного индонезийского города Сурабая на острове Ява произошли взрывы с разницей в несколько минут. В результате взрывов 11 человек погибли, более 40 получили ранения.