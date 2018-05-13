Кровавый теракт возле больницы в Сирии: погибло 12 человек

В сирийском городе Идлиб прогремел взрыв. Погибло 12 человек, еще 25 получили ранения.

Об этом сообщает Анадолу.

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Глава службы гражданской обороны ("Белые каски" Мустафа Хадж Юсуф сообщил о том, что взорвался заминированный автомобиль, который был припаркован возле здания городской больницы.

В результате взрыва были повреждены близлежащие здания и авто, которые стояли рядом.

Неподалеку от этого помещение также расположено управление юстиции провинции Идлиб.