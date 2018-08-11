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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому в Україні через бюрократичні процедури життя людей під загрозою

26 Читать новость на русском
Вибух в Калинівці
Вибух в Калинівці / Фото з відкритих джерел

Щороку витрати на оборону зростають. У 2016 році українці, тобто кожен з нас, заплатив понад 100 мільйонів гривень, у 2017– майже 141 мільйон. Цього ж року витрати просто колосальні – понад півмільярда гривень.

Про це у своєму блозі "Економіка майбутнього" розповів Роман Семенуха.

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За його словами, у Міноборони запевняють: гроші підуть на реальний захист боєприпасів. Мовляв, замість таких морально застарілих методів охорони як накриття чи охорона по периметру, збудують сучасні залізобетонні сховища.

Слушна думка, але охорона – далеко не єдиний спосіб вберегти склади від вибухів, а цивільне населення – від ризику злетіти в повітря разом зі своїми будинками. Першим ефективним кроком мала б стати якісна та повноцінна утилізація боєприпасів та зброї, які накопичилися на українських складах ще з радянських часів,
– запевнив Семенуха.

Депутат заявив, що, на жаль, у цьому питанні амбітні заяви відповідальних осіб розходяться з реальними справами. Адже згідно з звітом про виконання бюджетної програми по утилізації боєприпасів, техніки зброї та іншого військового майна минулого року Міноборони так і не утилізувало понад 3,5 тисяч тонн боєприпасів, 465 тисяч протипіхотних мін та понад триста шістдесят тон ракетного рідкого палива.

Семенуха наголосив, що причина повільності процесу банальна і неприпустима – бюрократичні процедури. Спочатку не могли затвердити перелік боєприпасів на утилізацію, потім – узгодити його з Генеральним Штабом. Завершили тендерні процедури аж у грудні. Склад у Калинівці, до речі, стояв першим у черзі на утилізацію, але гроші до нього так і не дійшли. Допоки він не спалахнув. Простими словами: гроші у бюджеті є, але утилізація або відбувається повільними темпами, або не відбувається взагалі.

Відео повного випуску "Економіка майбутнього" за 11 серпня 2018

 

Теги: Новини України Відеоблоги Зброя Вибухи в Калинівці Вибухи у Балаклії на військових складах
Джерело: 24 канал
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