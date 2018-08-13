Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию

Абсолютно важнейшая новость последних дней – это утечка в прессу текста американского законопроекта, который назвается "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля-2018". Сам этот законопроект был подан на рассмотрение американского парламента еще 1 августа, но его точное содержание стало известно только сейчас.

Интересная деталь: настоящую охоту на полный текст документа (а там больше ста страниц) начали не американские, а российские олигархические СМИ. Прочитав, о чем закон, становится понятно почему.

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Фактически, это смертный приговор почти всему крупному российскому бизнесу и, вероятно, режиму Владимира Путина. Если этот закон примут, России в ее нынешнем виде – точно не выжить. Нынеший режим либо очень сильно изменится, либо вообще перестанет сущестовать.



Приговор возможен режиму Путина

Я почитал, посмотрел и, в общем, думаю, разобрался, о чем этот Акт. Сейчас и вам расскажу. У него там несколько пунктов или направлений. Но все они соединены общим смыслом: нужно жестко наказать и ослабить Кремль за его нехорошее поведение. Вот эти пункты.

Первый, бюрократический. Авторы законопроекта хотят "спаять" самые разные санкции против РФ в единую систему, в цельный и непротиворечивый пакет. Теперь это будут не отдельные меры по разным поводам, а единая политика США в отношении РФ.

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Кроме того, в законе предлагается создать в Госдепартаменте США совместный с Минфином орган, который станет следить за неукоснительным исполнением санкций. Он же будет принимать необходимые оперативные решения по разным сложным вопросам. Рабочее название этой структуры – Sanctions Office, то есть "Санкционный отдел Госдепа".

Второй смысл – банковский. Законопроект фактически предписывает закрыть доступ к любым операциям с долларом США крупнейшим госбанкам РФ и заморозить их активы. Названия банков в законопроекте перечислены: Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Rosselkhozbank, Promsvyazbank, Vnesheconombank.



Один из банков который будет закрыт к любым операциям

Тут надо отметить, что если банк планет не может проводить операции с долларом (главной резервнюй валютой мира), то это уже не банк, это что-то другое. Акции таких организаций тут же превратятся в мусор. Вкладчики побегут выносить оттуда свои деньги. Их кредитные карточки перестанут работать. А поскольку эти банки - системообразующие, рухнет вся российская банковская сфера. Если называть вещи своими именами, это просто катастрофа.

Есть еще и третий, финансовый смысл! Законопроект предписывает американским компаниям, банкам и частным лицам прекратить все операции с новым российским госдолгом. Это окончательно добьет российскую финансовую сферу.

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И российским банкам, и российской власти старые долги отдавать как-то надо. Обычно это делают, занимая новые средства на рынке. Но когда это будет запрещено, то отдавать долг будет нечем. Итог – быстрое банкротство и смерть. То же самое касается и государства. Чтобы не объявлять дефолт, придется запустить руку в золотовалютные запасами. А там все украдено!

Четвертый пункт: нафтегазовые санкции. Авторы американского законопроекта предлагают наказывать и отлучать от работы в своей стране любые компании мира за участие в российских энергетических проектах стоимостью более $250 миллионов (это за пределами РФ) и более $1 миллион в самой России.

Это означает конец "Северному Потоку-2", да любым другим "потокам" – как строящимся, так и проектируемым. Это, видимо, приведет к замене европейцами российского импортнго газа на американский. Рынок для "Газпрома" будет утерян надолго, если не навсегда.

Дальше: Закон запретит кредитование и поставку оборудования и технологий российским газовикам и нефтяникам. Это означает постепенную остановку российских добывающий мощностей. В самой России просто не производят технику, которая нужна для добычи все более сложной нефти. Кредитных денег не будет. Банки полопопаются, у госдударства карманы пустые. При этом американские санкции будут быстро и верно душить еще и нефтегазовый сектор – главный источник валюты в РФ. Удушение будет инфраструктурыным, финансовым и технологическим.

Нравится? – Думаю, да. Есть еще и пятый пункт. Персональный, так сказать. Директору национальной разведки США законопроект поручит начать усиленные поиски личных богатств Владимира Путина и членов его семьи и друзей, включая всяких там виолончелистов. Информация о наворованных богатствах будет публиковаться, а сами эти денежки – изыматься.

Тем более, что Путин наверняка будет говорить: "Это не мои миллиарды!". Ну раз не твои – то заберем себе. Никаких проблем. Американский Минфин должен будет уточнить мартовский еще "Кремлевский список" олигархов, генералов и чиновников, подпадающих под американские санкции. Там, напомню, есть открытая часть списка, а есть и закрытая, секретная.

Многие российские богачи очень боятся, что их имена есть во второй части. Вот, будем надеяться, что не зря боятся. По-хорошему, их вообще надо от Запада отлучить. И их родственников тоже. Скорее всего, этот "Кремлевский список" будет существенно расширен за счет людей, высказывавших поддержку оккупации Крыма, например. А это практически вся российская элита.

Ну пока последний, шестой пункт. Я бы его назвал – "Вишенка на торте"! Если закон будет принят, Госдепартамент США обязан будет рассмотреть вопрос о признании России государством – спонсором терроризма.

Если произойдет и это (а почему бы и нет?), то все те санкции, которые я описал выше, покажутся лишь детскими шалостями. В этом случае американцы запретят вообще любые контакты с Россией, вплоть до отключения системы SWIFT, закрытия посольства и запрета на прямое авиасообщение с Россией.

Это вот уже уровень Ирана, где сейчас каждый день в разных городах страны идут голодные бунты. В законопроекте есть еще и чисто американские штуки – вроде запрета на выход страны из НАТО. Это явно камень в огород Дональда Трампа, который несколько раз что-то такое мямлил. Но нас больше, конечно, интересует санкционная часть.

Многим, наверное, будет интересно: насколько высоки шансы на принятие такого закона в США? Ведь Тамп же против! Он же говорит, что с Россией надо строить "нормальные отношения"! К счастью, мнение президента тут ничего не значит. Как показывает опыт, за максимально жесткие меры против Кремля конгрессмены и сенаторы голосуют дружно, почти единогласно, и невзирая на партийные различия. Более того, в случае необходимости они запросто преодолеют президентское вето.



Трамп хочет строить с Россией хорошие отношения

Перед выборами в Конгресс, которые состоятся в ноябре, голосование будет еще более консолидированным. Всем политикам всегда хочется показать, что они жесткие и суровые. А тут – просто идеальная возможность!

Тут я хочу еще несколько слов сказать о реакции самой России на анонс новых санкций. Государственные СМИ просто молчат, как партизаны. Ничего не говорят, чтобы не пугать простой народ и не создавать панику. Дело доходит до смешного. Когда какой-нибудь слушатель дозванивается на радио и задает об этих санкциях вопрос, его тут же вырубают из эфира. Просто не хотят, чтобы не дай бог, эту новость не узнал кто-то еще.

В интернете ольгинские тролли работают: там публика более осведомленная. Так вот. У них новая методичка. Они говорят, что в случае принятия этих санкций может начаться новая ядерная война.

Это, думаю, едва ли. Но если этот американский закон будет принят, то серьезный кризис (не только экономический) России точно обеспечен. И тут будет очень важной реакция на все эти события со стороны путинских бояр.

У них два варианта действий. Первый – сравнительно безопасный. Лишиться почти всех своих богатств, своей свободной и счастливой жизни на Западе. Но при этом сохранить верность Владимиру Путину. Второй вариант – очень рискованный. Дворцовый переворот против царя. Если он будет изгнан из Кремля, то Запад точно ослабит смертельную хватку санкций. В Вашингтоне тоже никто не хочет нестабильности в ядерной державе.

Но вот Путина американцы точно больше терпеть не хотят. Ну и последнее: я думаю, где-то осенью Конгресс примет закон о санкциях. А в силу он должен вступить в течение 120 дней со дня принятия. То есть – примерно (плюс-минус) к Новому году. Неплохой будет для нас всех подарок!